Díky tomu, že žijeme, kde žijeme, a naši senioři využívají služeb svých dětí, o tuto službu zájem doposud nebyl. Pokud někdo z vás potřebuje, stále platí, že vám ze spolku TrojHáček rádi pomůžeme. Pak ale přišel první vládní příkaz, který zněl: zákaz cest do zahraničí. Začalo se mluvit o tom, že bude povinnost nosit roušku. Šestnáctého března mi zavolala kamarádka, zda se přidáme k výzvě a budeme šít roušky. Máme tady šikovné seniorky, třeba by nám pomohly. A přesně takto odstartoval celý ten koloběh.

Začaly jsme obvolávat seniorky a holky, o nichž víme, že šijí. Pak jsem si říkala, že zkusím napsat holkám, co pořádají burzu dětského oblečení. A nikdy bych nevěřila, jak šikovné maminky tu máme. Spadla mi brada a s každým dalším dnem mi padá víc a víc. Holky spolu začaly komunikovat přes messenger. Někdy si psaly a radily i v hodně pozdních hodinách, aby stihly našít co nejvíce. Přes internet sdílíme videonávody, jak správně nastříhat nebo ušít. Postupně jsme náš proces začaly zlepšovat a lépe propracovávat, až jsme se dostaly ke dvěma partám. Jedna parta stříhá a nažehluje proužky, druhá parta holek šije. Každý večer svoz a pytlíkování roušek u starosty pro následný ranní rozvoz.

Tím to rozhodně nekončí. Druhý den po spuštění výzvy TrojHáček šije roušky nám začali volat a psát lidé z celého kraje, někomu i z Prahy. A tak jsme začali šít i pro další zájemce, kde jsme věděli, že to hoří. Zavezli jsme tak roušky do pečovatelského domu ve Ždírci nad Doubravou, do prodejny LIDL Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod a na další místa.

Za čtyři dny šití jsme dokázali rozdat a rozvést přes tisíc roušek. Toto číslo je předpokládám poloviční. Holky nejdříve našily svým blízkým a tyto roušky neevidujeme. Nešije jen Havlíčkova Borová. Zapojily se holky z Přibyslavi, Jitkova, Raňkova, Vepřové, Chotěboře, Jihlavy, Peršíkova. Materiál, bez kterého to prostě nejde, poskytli lidé z Havlíčkovy Borové, Peršíkova, Stříbrných Hor, Žižkova Pole, Chotěboře a dalších. Nešijí jen ženy, muži nám také pomáhají. Celkově šije a stříhá několik desítek lidí, což je neskutečné číslo.

Po pravdě, moje první odpověď na otázku, jestli budeme šít, byla, že já to neumím a asi opravdu nepomohu. Ale pak se to rozjelo a jsem za to moc ráda. Tento nouzový stav pro mě jako mámu na rodičovské dovolené neznamená nic moc nového. Jsem stále doma s dětmi, nikam moc nejezdíme. Můj den se o tolik nemění. Ale to, že se tohle všechno podařilo, mi rodičovskou dovolenou krásně zpříjemnilo. Ono není špatné někdy vypadnout pouze z role matky a vrátit se trochu zase do té pracovní pozice. A taky člověk přestane číst všechny ty strašáky, přestane poslouchat zprávy a vlastně to období karantény tráví příjemně.

A věřím, že to tak mají i ostatní maminky. A ač se nemůžeme potkat na hřišti a nemůžeme chodit ven, tak jsme všechny spolu držely pohromadě jako nikdy dřív. A to je prostě skvělé! Možná to budete brát jako chlubení. Já ale píši o neskutečné síle, o nádherném dobru a všem moc děkuji, protože děláte Borovou krásnější.

A zakončila bych to krásným vzkazem od jedné seniorky, které jsme dovezli dvě roušky: „Holky, já jsem na vás tak pyšná! Já jsem tak ráda, že vás všechny máme!“

Za spolek TrojHáček Jana Pavlasová