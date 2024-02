Marná byla snaha aktivních členů Lyžařského spolku Kadlečák zprovoznit vlek na sjezdovce u Světlé nad Sázavou. Členové spolku na začátku roku věnovali umělému zasněžování hodně brigádnických hodin, zejména v nočních hodinách. A vypadalo to dobře.

Kvůli nepříznivému počasí a značné oblevě se ale na Kadlečáku už od konce ledna nelyžuje. Na lyžovačku o jarních prázdninách se těšili především školáci.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni