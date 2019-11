Jen v samotném Havlíčkově Brodě a okolí vyrostlo nemálo těchto muzikantů, ze kterých se stali kapelníci a vedou své soubory dodnes. Jedním z nich je i kapelník a zpěvák dechové hudby Sklenařinka, Milan Slanina. Ten je vyjímečný tím, že je vedoucím hned dvou kapel, zmíněné Sklenařinky a také taneční kapely Amix.

Vrátíme se však na začátek jeho muzikantského působení, kdy působil v Úsobí známý a populární taneční orchestr Alfa Úsobí. Ten se mu zalíbil tak, že v něm spolu s manželkou Vlastou začaly zpívat od roku 1978. To trvalo více než dvanáct let, prakticky do doby rozpadu tohoto souboru roku 1990. Od této doby založil Milan Slanina novou taneční kapelu Amix, kterou vede dodnes. Protože Amix hrál spíše taneční a moderní hudbu a pořadatelé požadovali také písničky lidové, založil proto roku 2004 zmíněnou dechovou hudbu Sklenařinku /název podle své vlastní firmy Sklenářství Slanina/, kde hrají prakticky stejní muzikanti jako v Amixu.

Sklenařinka hraje výhradně klasickou českou dechovku a písničky našich známých hudebních skladatelů – Vacek, Vejvoda, Poncar, ale i autorů z Vysočiny, z nich nejznámější byl Vlasta Dvořák. Zahraje ale i podle přáni písně 60-80 let. Taneční kapela Amix hraje vše, od lidovky až po pop-rock.

Máme za sebou také hodně vystoupení v Německu, Švýcarsku a Rakousku, kde hrajeme každý rok na slavnostech Božího těla.

Hudba naplňuje můj život a těší mě hlavně to, že je do něho zapojena celá naše rodina, moje manželka Vlasta i dcera Dana, které se mnou také zpívají. Čas od času s námi vystupují naši známí zpěváci např. Josef Zíma, Josef Oplt a další, kteří obohatí naše koncerty o jejich oblíbené skladby.

Závěrem bych chtěl dodat to, že jsem přesvědčen o tom, že dechová hudba není na ústupu, jak mnozí tvrdí, ale právě naopak, což potvrzuje zájem o naše koncerty a vystoupení, které jsem podřídil složení posluchačů a proto mám zmíněné kapely a muzikanty, kteří jsou schopni tyto potřeby naplňovat.

Karel Novotný misionář DH