Pro naši školu je tento nápad ještě příhodnější, protože už půl roku spolupracujeme se Školou v pyžamu. To je portál, kam můžeme žákům zadávat úkoly při distanční výuce a nejenom to. Škola v pyžamu poskytuje virtuální prostor pro vkládání videí, odkazů na jazykové aplikace jako je Quizlet (jedeme na něm angličtinu i němčinu), kvízový portál Kahoot, tvorba mluvícího avatara na VOKI a další. Děti také nahrávají fyzikální pokusy na video a vkládají vše na jedno místo. Prostřednictvím „Pyžama“ byla v době karantény realizována i on-line výuka němčiny.

Výborné také je, že žáci mohou vyfotit svoje úkoly v sešitech, pracovních listech a vložit je do „Pyžama“. Učitel vše zkontroluje, opraví a pošle žákovi zpětnou vazbu. Děti mohou vkládat nejenom fotografie, ale i soubory. V matematice a v ostatních předmětech mohou učitelé vložit správná řešení úkolů. Školu v pyžamu využíváme i v letošním školním roce, souběžně s klasickou výukou. Rodiče oceňují, že vidí, které úkoly má jejich dítko ještě splnit, popřípadě kdy je nahlášené nějaké písemné opakování.

A víte, co je na tom to nejlepší? Není to prostě nuda. Portál je navržen jednoduše. Jeho ovládání zvládne jak učitelka základní školy v důchodovém věku J, tak žáček prvního stupně. Příjemná pyžamová grafika přímo svádí k tomu, abychom svět viděli zase ve veselejších barvách. Ale teď přece jen trochu vážněji. Portál Škola v pyžamu nám vyšel vždy vstříc, spolupráce s jejich „ajťáky“ byla a je skvělá. Vážíme si všeho, co pro nás dělají. Děkujeme.

MARTINA PAVLŮ