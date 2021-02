Děti stály v řadě na nádvoří školy s rouškami na tvářích a čekaly až na ně přijde u "výdejního okénka" řada. "Paní učitelka s každým z nás aspoň chvilku mluvila. Chválila nás jak to zvládáme a povzbuzovala nás ať vydržíme dál. Moc ráda jsem ji viděla, přes kameru to není ono," svěřila se třináctiletá Ester, která dostala na pololetí samé jedničky.

"Měli jsem to domluvené na učitelské poradě. Pan ředitel nám to dovolil, že s tím nemá problém, pokud budou dodrženy rozestupy a roušky. Ťukli jsme si s dětmi loktem a já byla šťastná, že jsme se po tak dlouhé době spolu zase viděli osobně. Byla jsem hrozně ráda, že přišli všichni a mohla jsem se s nimi aspoň na chvíli potkat, když už přicházíme o hory a další společné akce. Mohla jsem říct dětem naživo, jak pracují a co mohou zlepšit. Byla v tom naděje, že se zase potkáme," dodala třídní učitelka Marie Formánková.