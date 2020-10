Naše Zakládní škola Na Pražské se zapojila do Evropského dne jazyků. Byla to zábava a dokonce jsme se naučili i něco svahilsky.

Školáci ZŠ Na Pražské si užili Evropský den jazyků | Foto: Deník / VLP Externista

V pátek 26. září naší školu ZŠ Na Pražské naštívili tři rodilí mluvčí z Hodiny H v rámci projektu Evropský den jazyků. Hodina začala seznamováním v podobě her. Poté se žáci rozdělili do skupin a každý rodilý mluvčí jim ukázal něco z jeho země. Na stanovišti Tanzánie je Adi naučil tři svahilská slovíčka a zahrál si s nimi zábavnou hru. Na stanovišti Španělska se žáci učili španělsky čísla od jedné do deseti a poté se snažili uhodnout, ze kterých surovin se vaří typická španělská jídla. Poslední stanoviště bylo s Mariou z Islandu, která si pro nás připravila hry s islandskými slovíčky. Hodinu jsme si moc užili a doufáme, že za námi příště přijdou zase.