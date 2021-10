Od 1. dubna 2021 má Domov Háj ve Světlé nad Sázavou novou ambulantní službu - Sociálně-terapeutickou dílnu. Chcete se o její činnosti dozvědět víc? Neváhejte, a přijďte na program Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v rámci celostátního Týdne sociálních služeb od 5. do 8. října vždy od devíti do čtyř hodin. Budete mít mimo jiné možnost prohlédnout si výrobky klientů služby, a vyzkoušet jízdu na elektrickém vozíku.

Den otevřených dveří v Domově Háj ve Světlé nad Sázavou | Foto: se souhlasem Domova Háj

Zajímá vás, co jsme za službu? Zajímá vás, co děláme? Zajímá vás, kdo k nám může docházet? Zajímá vás, jaké další služby a kde Domov Háj poskytuje? Zajímá Vás něco, co nás výše nenapadlo? …nebo… vás nic nezajímá, ale jste zvědaví, jak to vypadá v nové budově? Pokud jste alespoň jedenkrát odpověděli ano, tak máte jedinečnou možnost získat odpověď.