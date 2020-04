Každý měsíc obvykle nabízíme v našem Kulturním zařízení města Přibyslav celou řadu pozvánek na různé kulturní akce. Všichni bychom se jistě rádi probudili z tohoto zlého snu a přáli si, aby bylo všechno jako dříve. Bohužel, život nám přináší nečekané a dříve nepředstavitelné překážky a my se s nimi musíme vyrovnat.

Roušky. Ilustrační fotografie. | Foto: Nemocnice Litoměřice

O to víc bychom si měli vážit lidské sounáležitosti, vzájemné pomoci a obětavosti. A co vlastně nyní děláme v kulturním domě nebo knihovně a informačním centru? Aktivně jsme se zapojili do organizace šití roušek.