V současné době poptáváme restaurátory, kteří by mohli opravit sochu sochu Bolestné Panny Marie. Oprava bude stát několik set tisíc korun. Proto dnešním dnem zahajujeme novou veřejnou sbírku. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na účet 550567028/5500 i jen za pomoc při propagaci této naší nové sbírky. Dejte o sbírání finančních prostředků na restaurování sochy Bolestné Panny Marie na náměstí v Zahrádce vědět svým přátelům, známým, zaměstnavateli. O příspěvku zaslaném na účet sbírky dárcům rádi vystavíme potvrzení použitelné k uplatnění slevy na daň z příjmu. Nabídnout můžeme rovněž vystavení dárkového certifikátu.

Přispět bude možno i do pokladniček na akcích Spolku, až nastanou lepší časy a budeme se opět mít možnost scházet osobně. Děkujeme za případné zařazení do vašeho informačního servisu! Pokud to situace dovolí, měl by zaznít předvánoční koncert skupiny Diogenes v sobotu 12. 12. od 17 hodin a v neděli 20. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v provedení Podblanického sboru a orchestru. O tom, zda se koncerty opravdu uskuteční, budeme informovat na našich webových stránkách a na facebooku.

JAN ČIHÁK