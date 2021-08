Hlavním tématem letního tábora byla samozřejmě doprava, která se společně s ukázkami a nácvikem první pomoci stala vodítkem celého týdne. V úvodu nechybělo tradiční dělení do týmů, tvorba týmových vlajek i pokřiků. Celkový dojem umocnilo i velmi příjemné počasí, které se vypršelo během nocí a přes den téměř vždy svítilo slunce.

V úvodu týdne se ujali základů dopravní výchovy skuteční odborníci. Lenka Prokopová vnesla do problematiky zkušenosti dopravní policistky. Teoretické přípravě znalosti dopravního značení a chování v silničním provozu se naopak věnoval Pavel Čížek (BESIP Jihomoravský kraj) a Václav Kovář (BESIP Jihočeský kraj). Důvodem pečlivé přípravy byl výlet na dětské dopravní hřiště ve Světlé nad Sázavou. Pro některé táborníky to byla první návštěva podobného místa a celkový dojem umocnila i přítomnost „světelské“ městské policie. V závěru odpoledne se děti dozvěděly něco ze základů bezpečné jízdy v terénu. Instruktor Ivan Vrba jim ukázal, jak správně držet rovnováhu, zvládat krizové situace a znovu zdůraznil důležitost používání ochrany hlavy.

O základy první pomoci se starala paní Jana Kudlová, která má dlouholeté zkušenosti nejenom s účastí na dětských letních táborech, ale zároveň je bývalou zdravotní sestrou a učitelkou v jedné osobě. Její jméno je neodmyslitelně spjato právě s činností ČČK Havlíčkův Brod. Každý druhý den se děti věnovaly některé z oblastí základů laické první pomoci. Od teorie se velmi rychle přešlo k praxi a děti tak zkoušely například obvazovou techniku. Vrcholem této části programu byla ukázka simulované dopravní nehody.

Pořádný tábor by se neobešel bez noční stezky lesem, která však byla úměrná tomu, že mnoho dětí jelo na tábor poprvé. Strašidla tedy nahradily pohádkové bytosti a místo odvahy jsme prověřovali spíše naučené znalosti. Za zajištění tábora patří poděkování Pionýrům z Chotěboře.

Jednou z hlavních motivací, proč jet na tábor, byl pro děti čas strávený po boku policistů. V průběhu týdne se děti táborníci seznámili s činností kriminalistů, služebních kynologů, osahali si práci dopravní policie a velmi zajímavá byla i přednáška o běžné činnosti hlídky pořádkové policie. Právě tyto části programu byly pod hlavičkou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Bylo až obdivuhodné, jak i malé děti dokázaly udržet pozornost při vyprávění.

Závěr týdne byl ve znamení opravdu velmi pěkného počasí a o to více byla příjemná návštěva drážních hasičů z Havlíčkova Brodu. Děti se seznámily s jejich prací i technikou. Očekávání všech však překonala závěrečná pěnová párty. O zážitcích z uplynulého dne se povídalo u večerního táborového ohně a na řádění v oblacích pěny se vzpomínalo až do samotného konce týdne.

Asi není třeba zmiňovat, jak rychle společně strávený čas utekl. Aktivit bylo tolik, že některé kreativní činnosti a dárečky pro rodiče se vyráběly ještě v pátek večer. Potom už jen zabalit kufry, užít si závěrečnou diskotéku s Honzou Šidlákem a šup do peřin.

V sobotu děti převzaly pamětní listy, medaile, ale také krásné dárky od Policie ČR, BESIPu, Medinu s.r.o., ale také Veloservisu z Havlíčkova Brodu. Kreativním dárkem pro rodiče byli andělíčci, které děti vyrobily na speciální držáky do výdechů ventilace automobilu. Bylo to to správné překvapení z tábora plného bezpečnosti v dopravě. Dárek, který bude na cestách rodičům připomínat hlavní důvod, proč se vracet domů.

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli uspořádat tento zážitkový týden. Obrovsky nás těší to, že i další generace budoucích řidičů vyrůstají po boku značky BESIP. Těšíme se na 2. ročník.

Veronika Vošická Buráňová a Lenka Prokopová

Foto: Daniel Vičan