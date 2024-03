Minulou sobotu se v srbské Subotici konal tradiční mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase kadetů U17. Sjelo se na 120 mladých zápasníků ze třinácti zemí. Z Havlíčkova Brodu vyjeli dva zápasníci.

Zástupci havlíčkobrodského klubu na turnaji v Srbsku. Kategorie kadeti. | Foto: se souhlasem Zdeňka Švece

Kromě českých reprezentantů se účastnili i domácí ze Srbska a dále pak z Bulharska, Česka, Chorvatska, Ukrajiny, Rakouska, Francie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Albánie a Maďarska. S kadetskou reprezentací odcestovali z Havlíčkova Brodu Václav Satrapa v kategorii do 71 kilogramů a Dominik Kocman do 110 kilogramů. Soutěže se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit Petr Žák v kategorii do 80 kilogramů.

