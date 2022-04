Stará a nová Doubrava. Divoké údolí řeky láká k procházkám

Další dny slibují počasí pro výlety. Vydat se můžete podívat například do krásného údolí řeky Doubravy u Chotěboře. Provedou vás tudy i turistické stezky. Dnes by vás už možná ani nenapadlo, jaká to tam dříve byla divočina. A co za úsilí museli lidé vynaložit, aby se řeka a její okolí staly turistickým cílem.

Na procházce údolím řeky Doubravy | Foto: se souhlasem Vysočina.eu