Na adventní trase se stanete hosty rodiny Auerspergrů na Štědrý den. Nejprve zamíříte do zámecké kuchyně provoněné právě se pečícími perníčky. Další plech se už chystá. Pak se Vám pochlubí něčím unikátním - moderní kotelnou. To jen tak někde na zámcích neuvidíte, zima tu opravdu nehrozí. Prohlídka pokračuje do apartmánu pro hosty v přízemí - v jídelně se stromečkem je už prostřeno ke štědrovečerní večeři. Uvidíte hostinskou ložnici ve věži, šatnu, herní pánský pokoj, velkou ložnici nebo zimní zahradu. Ve velkém salónu je již obrovský nazdobený strom, betlém a spousta dárků. Jaképak tam čekají? Všechny pokoje jsou nádherně vánočně vyzdobené.