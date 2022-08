Tábor za táborem, výlety, kroužky. Takové je léto v režii světelského domu dětí a mládeže. Letos vypravíme celkem deset příměstských táborů a jeden čtrnáctidenní pobytový. Do toho jsme pořádali speciální akce kroužků Pečení s Terkou a Tancování s Martinou. Na samém počátku prázdnin jsme podnikli výlet do Vodního světa v Kolíně i do ZOO v Jihlavě. Léto zakončíme příměstským táborem English camp a prázdninovou akcí Keramikou pro radost se Zdenkou Smejkalovou. A potom hurá do nového školního roku.