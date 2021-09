Nestrachujte se o velké problémy světa, bojte se o jednoho konkrétního člověka, kterému dokažete pomoci. Tento citát Marie Terezie zazněl v půlce srpna na každoročním bazárku pro charitu v AZ centru v Havlíčkově Brodě. V bazárku je mnoho krásných kousků nejen oblečení ale i doplňků, kočárků, hraček a dalších, které lidé naleznou v prvním patře AZ centra v Mateřském centru Zvoneček. Tento rok se jednalo o akci pro Lidunku, šestadvacetiletou dívku, která se od malička potýká s epilepsií, retardací a dalšími mentálními i tělesnými prouchami.

Život s Lidunkou nebyl nikdy jednoduchý, ale ona sama to nejspíš vnímá méně než její matka Ludmila Vašíčková. „Když jsem se dozvěděla, s čím vším se potýká, tak jsem si řekla, tohle ne, to dám, to tak nebude, a tak jsme jezdili po celý repulice po lékařích,“ sdělila maminka Lidunky. Nejtěžší pro ni bylo období období na začátku Lidunky života, kdy se musela starat nejen o Lidunku a její sourozence, ale i o nemocné rodiče.

Lidunky dětství začínalo v normální školce, kde si ale pomalu maminka všimla, že jí podle jejích slov utíkají vrstevníci a už z ní více nedostanou. Je také přesvšdčená, že jí období ve státní školce posílilo a je ráda, že se naučila chodit a více se sama o sebe postarat. Ludmila se dozvěděla o možnosti pomocné školy, kam chodí Lidunka doteď a kde potkala spolužáka Péťu, o kterém ráda mluví.

Lidunka miluje zvířata a obzvlášť koně, ke kterým chodí na hipoterapii. Ta jí pomáhá jak s psychickými problémy, tak ve fyzioterpii a jedno takové centrum se nachazí přímo v Havlíčkově Brodě, kam Lidunka také chodila.

Rodina Vašíčkových je také věřící a Lidunka má ještě pět sourozenců. „Nemáme na nábytek, tak jsme domov zaplnili dětma,“ zavtipkuje Ludmila Vašíčková. Aktuálně řeší to, že by jako rodina mohli požádat o dotaci na auto, ale peníze nedokáží pokrýt požadované náklady. Proto jim byla nabídnuta tato akce, která snad doplatí náklady.

Bazárek se odehrává pod Mateřským centrem Zvoneček a podporou města, římskokatolické farnosti a mnoha dalších firem v Havlíčkově Brodě. Bazárek má dlouhodobou historii, která pramení ze spolupráce se sdružením Metoděj. Vybírá každý rok příběh dítěte a maminky a vždy vybírá i vhodného patrona. Tím je tento rok Vanda Hybnerová. Herečka věnovala bazárku několik kousků. Bazar je otevřen do 20. srpna.

Melanie S. Terry