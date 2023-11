Světlá nad Sázavou patří mezi nejzajímavější města Posázaví. Zájemci tu mohou objevit kouzlo místního zámku, který nyní nabízí výstavu k vánočním tradicím, během vánočních svátků tu bude také nazdobený park a zajímavostí je také tradice místních skláren a můžete se vydat také po stopách Jaroslava Foglara.

Světlá nad Sázavou leží nedaleko Havlíčkova Brodu, na soutoku Sázavy a Sázavky. Každý si tu najde, co ho zajímá – od historické architektury přes kvalitní gastronomii po krásnou přírodu. Světlá je také neodmyslitelně spjatá se zpracováním skla a kamene, které se staly symboly města. Sklárny tu vznikaly už od 17. století a kámen, především polodrahokam český granát, se ve Světlé brousil 200 let. Nevynechejte ani místní zámek, který je místem unikátních expozic. Vydejte se po stopách starých sklářů a kameníků a objevte kouzlo tohoto malebného městečka. Třeba v rámci nového unikátního programu Den ve Světlé, díky kterému navštívíte během jednoho dne ta nejzajímavější místa.

Na levém břehu Sázavy leží rozlehlý zámecký komplex, který navazuje na 16 hektarový park s řadou rybníků. Celý areál se tradičně zdobí do vánoční atmosféry umístěním světelných výjevů. Sám o sobě je už historicky cílem turistů. Noví majitelé rozšířili prohlídkové okruhy, obohacují sbírky o další cenné exponáty a celý areál zpřístupnili veřejnosti celoročně. Expozice První republiky vám ukáže, jak se na zámku žilo ve 20. a 30. letech 20. století. Unikátní soubor historického skla čítající téměř 1100 předmětů vyrobených v období od baroka do počátku 20. století můžete navštívit v třetí největší evropské expozici historického skla. Kolekce pochází ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea Praha a ještě nikdy nebyla vystavena v takovém rozsahu a kvalitě. Světelsko-historický obchod a řemesla se spojil s expozicí Muzeum sklářství, kamenictví a brusičství, a představí tak život ve Světlé ze všech stran. Od koloniálu z počátku 20. století, galanterie, módního salonu, vetešnictví, přes uličku tradičních řemesel a hlavně seznámí s hlavními obory - sklářstvím, kamenictvím a broušením granátů na Světelsku.

Od listopadu do ledna bude na zámku k vidění speciální expozice Historie Vánoc a vánočních tradic doplněná přehlídkou více než třiceti tematicky nazdobených vánočních stromků. Stovky let historie vánočních oslav a zvyků s velkým edukativním nábojem jistě zaujme děti i jejich prarodiče. Po skončení prohlídky bude poprvé součástí prodej vánočních ozdob. Kromě toho budou mít návštěvníci ještě jedinečnou příležitost, navštívit interaktivní výstavu České korunovační klenoty a seznámit se s osudy 22 korunovaných panovníků, kteří je směli nosit.

Vydejte se do místních skláren a po stopách Jaroslava Foglara

Když od zámku přejdete most na druhý břeh Sázavy, můžete obdivovat raně gotický kostel sv. Václava ze 14. století a pozdně barokní radnici z konce 18. století. Půjdete-li ještě dál, dojdete ke vstupu do středověkého podzemí. Chodby měří 200 metrů a jsou přístupné veřejnosti s průvodcem. Kousek odtud se můžete občerstvit ve vyhlášené Městské restauraci, kterou najdete i v Gastromapě Lukáše Hejlíka. Kromě dobrého jídla zde najdete i svítidla Bomma – ukázku z tvorby místní světově úspěšné sklárny Bohemia Machine. Sklárna pořádá exkurze, při kterých můžete nahlédnout do procesu vzniku těchto unikátních designových skleněných výrobků. Další sklárna, která ve Světlé působí a která vás nechá nahlédnout do moderní výroby skla, je Crystal Bohemia. Za poslední sklárnou budete muset kousek popojet, ale výlet bude určitě stát za to. V Josefodole sídlí sklárna s tradicí již od r. 1861 – Caesar CrystalBohemiae. Ta svou ruční výrobou čirého a barevného přejímaného ručně broušeného 24% olovnatého křišťálu dosahujesvětové unikátnosti.Na závěr doporučujeme projet se vlakem na Stvořidla. Dostanete se tak do stejnojmenné přírodní rezervace, kde svého času trávil léto na táborech ve Sluneční zátoce Jaroslav Foglar. Místní železniční trať je navíc součástí legendárního trampského Posázavského pacifiku, takže zde v sezoně často jezdí historické parní vlaky.

Navštivte všechna nejvýznamnější místa v rámci programu Den ve Světlé

Poprvé v historii se podařilo spojit všechny významné místní podniky a instituce a připravit tak pro návštěvníky jedinečný zážitek. Program Den ve Světlé zahrnuje exkurzi do sklárny Bomma nebo Crystal Bohemia, návštěvu středověkého Světelského podzemí a prohlídku expozic České korunovační klenoty, Historie Vánoc nebo První republika. Součástí je také oběd v zámecké restauraci. Po setmění se můžete ještě projít osvětleným zámeckým parkem. Celodenní program je navíc za zvýhodněnou cenu. A když se sešeří, je ten nejlepší čas na procházku slavnostně osvětleným zámeckým parkem. Abyste se vyhnuli případným frontám a čekání, můžete si vše předem rezervovat přímo na stránkách zámku.

