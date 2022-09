Chotěboř, 13. září, od 11.00 do 15.00 hodin

Na chotěbořském náměstí si budeme povídat s několika zajímavými sportovními hosty. Kdo nás navštíví? Nevidomý triatlonista Ondřej Zmeškal, paradrezurní jezdec Vladimír Votřel a paralympionik ve sportovní střelbě Tomáš Pešek. Nachystáno bude hned několik workshopů a to nejen sportovních – Tah na branku, Trefa do černého, Psychomat na budku, Arte dílna, Moje pozitivní placka a další. Připravili jsme si i společný workshop Cvičení pro duši, což bude jóga. "Kdo bude chtít, tak může přijít ve sportovním a s podložkou a zacvičit si s námi," řekla vedoucí střediska Jitka Klepetková. K poslechu pak zahraje skupina High Five. Další vystoupení bude mít na programu také sportovní a fitness aerobik tým LA Team Chotěboř.

Havlíčkův Brod, 15. září, od 10.00 do 18.00 hodin

V Havlíčkově Brodě se sejdeme v Parku Budoucnost, kam zavítá známý parkourista VOVA. Pozvání přijali i hosté Lucie Šaclová Maršánová, reprezentantka v běhu do vrchu a bývalý kapitán sledgehokejové reprezentace, Zdeněk Šafránek. Své umění předvede FIT Studio 21 a Wu-shu Pelhřimov. K poslechu i k tanci zahraje Martin Bernard. Nesmíme zapomenout na losování o osm voucherů na let letadlem nad Havlíčkovým Brodem. Během celého dne si budou moci návštěvníci vyzkoušet i spoustu workshopů.

Hlinsko, 16. září, od 9.00 do 14.00 hodin

Středisko v Hlinsku pojalo Týdny duševního zdraví jako fotbalový turnaj, ve kterém se utkají lidé se zkušeností s duševním onemocněním a studenti a žáci místních škol. Chybět nebudou ani workshopy na téma „Sport versus duše“, Psychomat na budku, Retrohrátky a Bubnování. Hudební vystoupení zajistí Michael Holas.

Edita Veselka Palkovičová

FOKUS Vysočina