Koncert legendární rockové skupiny Olympic si přišlo do Letního kina v Rakovníku poslechnout šest set Rakovničanů. | Foto: Deník/Josef Rod

V sobotu 23. října zavítá do Chotěboře legendární rocková skupina Olympic v čele s Petrem Jandou. Vystoupí v místní sokolovně od dvaceti hodin. Předprodej vstupenek je v Infocentru Chotěboř.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.