Hrad v Lipnici nad Sázavou založili na počátku 14. století pánové z Lichtemburka, později se stal sídlem bohatých Trčků z Lípy. Hrad si projdete bez průvodce, můžete si prohlédnout archeologickou expozici, gotickou kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé. Čeká vás úžasná procházka sedmi stoletími českých dějin, narazíte tam slavné doby českých králů, na kruté bitvy třicetileté války a na některé z tajemných příběhů hradu. Na Lipnici se můžete v září a říjnu vypravit v sobotu, v neděli a ve svátek, vždy od deseti do patnácti hodin.

Lipnický hrad je kamenným strážcem Posázaví, před sto lety na něm provázel světoznámý spisovatel Jaroslav Hašek. Letos v září se tam byl podívat i Tomáš Marek z Vysočiny. Vy se nyní můžete prostřednictvím jeho snímků přesvědčit, že jednomu z nejmohutnějších českých hradů to sluší i na podzim. Za fotografie děkujeme autorovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.