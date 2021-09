"Nápad uspořádat sraz veteránů se rodil dlouho. Nejdříve jsme se setkávali komorně jako příznivci pionýrů Jawa, v roce 2019 však uzrála myšlenka uspořádat veřejný sraz aut i motorek. Za podpory místních Sokolů i obce jsme se dali do příprav a výsledek předčil naše očekávání. Za krásného počasí k nám dorazilo na dvě stě padesát aut a motorek a přes šest set návštěvníků," popisuje předloňský sraz Miroslav Dočekal. A dodává k tomu: "To nás inspirovalo a utvrdilo v rozhodnutí uspořádat další ročník. Loni naše nadšení zabrzdila covidová opatření, ale letos se konečně po dvou letech můžeme opět setkat."

V Sobíňově u Chotěboře se v sobotu 11. září rozburácí motory starých aut a motorek. Již podruhé přivítá místní fotbalové hřiště sraz auto moto veteránů. Na podrobnosti a hlavně na to, jak to všechno vzniklo, jsme se zeptali hlavního pořadatele Miroslava Dočekala.

