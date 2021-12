Začátek celé trasy je v Rejčkově, odkud turisté vyrazí po červené značce okolo pastvin s výběhy pro koně. Vstoupíte do lesa a na první křižovatce lesních cest odbočíte vpravo, k přírodní památce Čertův kámen.

Díky šikmým puklinám v žule se v jižní části vytvořily až dva metry hluboké převisy, a skála tak získala při bočním pohledu bizarní podobu čertovy hlavy. Na vrcholové plošince se zahlubují dvě velké skalní mísy, ve kterých se i v suchém období zadržuje voda.

Až prozkoumáte Čertův kámen, můžete se vrátit zpět na lesní cestu a dojít k rekreačnímu středisku Rohule, kde se napojíte na zelenou značku směřující na vrchol Melechov. Dál po zelené půjdete okolo bývalé rozhledny a památníku II. světové války, můžete si taky udělat malou odbočku po žluté k Melechovské studánce. Po zelené se dostanete až ke zřícenině středověké tvrze Melechov, která zde byla postavena v 15. století na ochranu zemské stezky z Rakouska do Kutné hory. Odtud můžete sejít do vesničky Kouty a k rybníku Homole. Štěrková cesta pak vede zpět do Rejčkova.

zdroj Vysočina.eu