Pak se vrátíme zpět do Okrouhlice. V poledne začne program u sokolovny. Zjistíme, která špacírka je nejoriginálnější. Dále jsme připravili bohaté občerstvení, vystoupení Dolnoměstských helikongářů a společenskou zábavu.

Ve tři čtvrtě na deset se vydáme na rodinnou vycházku za divadlem pro nejmenší. Půjdeme přes nový most a babickou lávku do Babic, cíl nás čeká v hospodě U Pacienta. Tam si děti i rodiče užijí pohádku Tři prasátka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.