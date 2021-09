U zámku je upravený zámecký park a před zámkem barokní most se sochami sv. Floriana, sv. Donáta a Jana Nepomuckého z r. 1769.

Pojďme dnes navštívit zámek Úsobí na Havlíčkobrodsku. Původní tvrz byla přestavěna v 18. stol. na barokní zámek, v 19. stol. proběhly empírové úpravy. Od r. 1948 zámek patřil nemocnici v Havlíčkově Brodě a ta zde zřídila léčebna dlouhodobě nemocných. Byla zd eještě do devadesátých let.

Už několikrát jsem se přesvědčila, že majitelé soukromých zámků jsou lidé velice milí a přátelští. Samozřejmě jsou i vyjímky, ty zde ale uvádět nebudu, i když jsem se s nimi také setkala.Většina majitelů jsou ale lidé příjemní a vstřícní. Snad i proto, že jsou inteligentní a mají smysl pro krásu, jinak by se nepustili do tak obtížného úkolu – koupit zdevastovaný zámek a vrátit mu jeho původní lesk.

