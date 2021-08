Zveme Vás do podkroví chotěbořské knihovny na výstavu pana Jana Říhy, na které uvidíte spoustu jeho krásných fotografií.

Výstava fotografií Jana Říhy | Foto: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř

Výstava je přístupná v otevírací době knihovny, popřípadě dle předchozí telefonické domluvy a navštívit ji můžete do 17. září 2021.

Vstupné dospělí 20 korun, děti a mládež 6-18 let, senioři od 65 let, ZTP ZTP/P 10 korun, děti do 6 let zdarma.