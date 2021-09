Díky knižní podobě Ferdy Mravence se začal Ondřej Sekora více věnovat i psaní příběhů svého hrdiny a od veršíků a říkánek přešel k souvislému vyprávění. Dětská kniha se mu záhy stala výhradním tvůrčím dílem, vkládal do ní své literární a výtvarné ambice. Nechtěl se opakovat a hledal stále nová témata, kterým by se věnoval. Podařilo se mu docílit vzájemné souhry obou složek. Dovedl tvořivě rozvíjet nové, zdánlivě nesourodé formy jako bajka, dobrodružný příběh, pohádka a uměleckonaučná próza a vytvářet nové, osobité útvary. Vedle výtvarné tvorby se věnoval také maňáskovému divadlu a mimo jiné se zasloužil o vznik a propagaci zoologické zahrady v Praze, spolupracoval s Československým rozhlasem a stál i u počátků vysílání České televize.

Novou etapu svého života nastartoval v roce 1933 vydáváním seriálu o Ferdovi Mravencovi a během čtyř let publikoval šest knih, na které po válce navázal. Jeho kreslené seriály (dnes bychom je označili jako komiksy) měly všechny náležitosti. Byly dějové, zábavné, živé, obohacující a rozvíjející fantazii dětí. Plně se v nich projevila autorova schopnost vyjádřit náladu a rozpoložení svých hrdinů jednoduchými prostředky. Z počátku se inspiroval příběhy, které vyprávěl a psal svému synovi. Díky tomu respektoval dětskou zvídavost a hravost. Dnešním dětem je asi nejznámější postava Ferdy Mravence, který všechno uměl vymyslet a spravit, měl spoustu kamarádů, uměl si dělat legraci, prostě byl ukázkovým kladným hrdinou.

Po gymnáziu začal studovat práva, ale po neúspěchu u první státnice na studium rezignoval. V roce 1921 byl přijat jako sportovní referent do redakce Lidových novin v Brně, kde začínal otiskovat drobné sportovní zprávy a reportáže, které doplňoval kresbičkami a karikaturami. Později publikoval ilustrované reportáže na různá témata a od roku 1922 kreslil spolu s Josefem Ladou do nově zavedeného Dětského koutku. Záhy si vypracoval osobitý rukopis založený na svižné kresbě a pohybové nadsázce, jednoduchosti a názornosti, v kombinaci linie a plochy. V roce 1931 ilustrovat první knihy.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem srdečně zve Vás a Vaše přátele na zahájení výstavy Ondřej Sekora Ze života nejen hmyzu, které se uskuteční v pátek 17. září od šestnácti hodin. Výstavu uvede Tomáš Prokůpek. Výstava potrvá do 5. prosince 2021.

