Ivana Bachová, rozená Mrázková, se ve svojí tvorbě zaměřuje na přírodu. Zobrazuje ji tak, jak jí vidí, vnímá, cítí a postupně poznává. Malé obrazy tvoří v plenéru přímo na místě a poté z nich v ateliéru vytváří větší kompozice. Poslední dobou ji fascinuje živel vody. Zachycuje její nekonečné podoby a rozmanité proměny, její jemnost i sílu. Pochází z Chotěboře a tak inspirací pro její obrazy je mimo jiné i okolní krajina, především Údolí řeky Doubravy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 12. listopadu od čtyř hodin odpoledne. Poté bude přístupná každý pracovní den v otevírací době knihovny, a to až do 23. prosince 2021. Vstupné dospělí 20 korun, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10 korun, děti do 6 let zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Renata Pálková

Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř