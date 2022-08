Z lomu brávali členové zemědělského družstva vodu na postřik. „Řidič nastartoval, zapomněl, že má zařezenou zpátečku a rozjel se. Šel pod vodu i s traktorem. Mohlo to být v létě roku 1978,“ uvedl k tomu Pekárek. Lom v Čenkově vznikl na rozmezí dvacátých a třicátých let minulého století. Počáteční ruční tězbu nahradila strojní techologie. Těžilo se dost do hloubky. Žula z lomu se používala hlavně na výrobu dlažebních kostek.