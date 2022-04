Sezóna roku 2022 začne na Michalově statku tradičně na velikonoční svátky. Nahlédneme opět do života obyvatel selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením poddanství v Čechách. Vyzdobená světnice s prostřenou tabulí ukáže, co se o Velikonocích jedlo a pilo. Pokud to dovolí podmínky na dvoře (počasí) budou k vidění i ukázky některých jarních prací a příprava polního nářadí. Uvidíte také naše krávy původního českého plemene česká červinka.