Konečně po dvou letech můžeme opět naší tradici obnovit, kdy topíme „Zimu - Moranu". Paní učitelky s dětmi ji vyrobí z pečiva a skořápek, abychom neházeli do vody něco, co tam nepatří… S dětmi nacvičujeme na společném sboru zpěv a pak celá školka písničky a básničky o jaru zpívá - to bývá buď 20. března nebo 21. března, kdy házíme Mařenu do řeky z mostu, aby nám odnesla zimu.