Vernisáž výstavy se uskuteční 7. ledna v 16 hodin. Přístupná bude v otevírací době knihovny nebo dle předchozí domluvy. Vstupné: dospělí: 20 korun, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10 korun, děti do 6 let zdarma.

Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř