Tříkrálová sbírka na Havlíčkobrodsku má sečteno všech 222 pevných kasiček. Lidé do nich darovali 982 tisíc korun, dalších více než 145 tisíc zatím vynesla koleda online.

Tříkrálová sbírka v loňském roce. | Foto: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Nejštědřejší byli lidé v Přibyslavi, kde do kasiček vložili přes 150 tisíc korun. Za část získaných peněz chce charita pořídit svozové auto pro Centrum sociálních služeb Petrklíč: Nákup nového devítimístného svozového auta s plošinou pro imobilní klienty za šest set tisíc korun. Dalších 400 tisíc chce investovat do domácí hospicové péče Umírej doma. Online tříkrálová sbírka ale stále pokračuje a lidé do ní mohou přispívat až do konce dubna.