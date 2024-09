Čtenář reportér dnes 16:33

Týden od 16. do 20. září patří nízkoprahovým klubům. Máte jedinečnou příležitost nahlédnout do nízkoprahových zařízení v našem okolí a zažít na vlastní kůži, co všechno pro vás připravily. Akce jsou otevřené široké veřejnosti, takže neváhejte a vezměte s sebou rodinu či přátele.