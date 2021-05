Únik z lockdownu. Studenti se vydají ven vstříc májové přírodě

Píše se rok 2021. Lidstvo na naší planetě bylo ohroženo zákeřnou a smrtící epidemií. Po mnoho měsíců se museli lidé před virem skrývat, nyní se však zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Z útrap domácího vězení se ovšem vymaní pouze tak, že spolu budou spolupracovat, že prokáží, že svému někdejšímu světu stále ještě rozumějí, umějí se poučit z jeho zákonů i jeho minulosti. Že jsou stále ještě natolik fyzicky zdatní, aby byli s to vystoupat do oblak…

Gymnázium Havlíčkův Brod | Foto: Deník/Jaroslav Loskot