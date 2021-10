Tradiční předveletržní Listování bude z knihy Zuzany Dostálové Soběstačný, uskuteční se i celostátní knihovnický seminář a setkání knihovníků s nakladateli, budou uděleny ceny za nejkrásnější knihy veletrhu a cena Littera Astronomica, nebude chybět koncert Rock for Book, letos s M.T.O. Universal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.