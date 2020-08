V útulném prostředí sportovního areálu TJ Sokol Bezděkov, se v sobotu 22. srpna 2020 uskutečnil volejbalový turnaj mužů a žen. Turnaje se zúčastnilo deset celků mužů a osm družstev žen.

Volejbalový turnaj v Bezděkově | Foto: Ondřej Marek

Od samotného rána byly k vidění napínavé a zajímavé zápasy. Družstva mužů byla rozdělena do dvou skupin po pěti celcích. V systému každý s každým, sehrála družstva utkání na dva hrané sety. Do semifinále pak postupovaly první dva celky z každé skupiny. V prvním semifinále se potkala družstva Volejbal Brno a Havlíčkův Brod. V druhém semifinále se o postup do finálového boje utkaly celky Benátek a Vídně. Po vyrovnaných semifinálových bitvách do finále postoupily celky Volejbal Brno společně s Benátkami. O třetí místo se utkaly týmy Havlíčkova Brodu a Vídně.