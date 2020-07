V sobotu 27. června se konala pietní vzpomínková akce za Miladu Horákovou. Z počtu míst, kde se lidé sešli, aby uctili její památku, je mi hodně smutno, hlavně z Vysočiny. Na Havlíčkobrodsku jsme se sešli pouze v Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka. Tato úžasná žena určitě nezemřela za naší svobodu, abychom na to takto rychle zapomněli.

Pietní vzpomínková akce za Miladu Horákovou | Foto: Vladimír Daněk

V 18 hodin u Mariánského sloupu v počtu čtrnácti lidiček ve věku od pěti let do zhruba osmdesáti let. Byl přečten dopis Milionu chvilek a poslední dopis paní doktorky Horákové. Pietní vzpomínku jsme ukončili zapálením svíček u Mariánského sloupu. Kde však byla Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Humpolec, Čáslav, Kutná Hora, Světlá nad Sázavou, Pardubice, Chrudim, Polná, Želiv a další?