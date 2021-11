Chotěbořské ženy sociálního podniku FOVY s.r.o. se podílejí na výrobě recyklovaných výrobků z nepotřebného textilu. Pod jejich rukama vznikají například obaly na knížky a zápisníky, pouzdra na telefony nebo tablety, tašky na víno, kapsy na dokumenty, organizéry a kapsičky na doklady nebo kosmetiku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Zakladatelka projektu FOREWEAR, Markéta Borecká, pomáhá ve firmách spoluorganizovat sbírky oblečení, které už zaměstnanci nevyužijí, a velká část z něho je věnována charitativním obchůdkům. Pokud něco zbyde, je to přidáno do procesu recyklace. Z recyklované textilie z přebytků průmyslových výrob pak vznikají originální výrobky, které dávají práci lidem, kteří by se jinak složitě uplatňovali na trhu práce. Její projekt umožňuje firmám podílet se na dobré věci, a navíc rozdat zaměstnancům, klientům nebo firemním partnerům originální, netradiční, udržitelné firemní dárky a recyklované propagační předměty, které s sebou nesou příběh.