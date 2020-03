Celosvětový svátek 6. února má již dvacetiletou tradici. Založil ho francouzský spisovatel Phil Marso. Chtěl tak odstartovat diskuzi o vlivu digitálních technologií na náš každodenní život, chování a zvyky. "Jde to i bez mobilu" jsme zavedli v dětském oddělení knihovny a k úžasu dětských čtenářů byl překvapivě vlídně přijat.

Školáci, kteří přijdou do knihovny trávit svůj volný čas, odevzdají své mobilní telefony a mohou se tak nerušeně věnovat výběru knih, začíst se do nich, anebo si vybrat z široké nabídky stolních her a zahrát si. Někteří si bez vyrušování udělají i své domácí úkoly a jsou tak včas a v klidu připravení na další školní den. Doufáme, že nová tradice dnů bez mobilu bude mít úspěch a dost možná budeme inspirovat i ostatní.

Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř