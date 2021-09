Co vybrat z pestrého programu? V sobotu ve třináct hodin se sejdeme u rodného domu a památníku Karla Havlíčka Borovského. Divadelníci ze spolku JenTak jako úvod k oslavám sehrají krátkou scénku. Poté se vydáme k soše Karla Havlíčka. Rytmus bude udávat Havlíčkobrodská 12 Zbyňka Paličky.

Se čtyřmi prapory v průvodu půjde asi dvacetičlenná delegace Jednoty KHB ze Strakonic. Spolek s více než stoletou tradicí je stále aktivní a oživuje odkaz našeho rodáka i v dalších částech republiky. Průvod si nenechají ujít ani členové Dělnické besedy Havlíček z Řevnice. Průvody mají v Borové mnohaletou tradici. Chodívalo se od staré Havlíčkovy školy, při dalších příležitostech pak od kostela.

Slavnosti se neobejdou bez srazu rodáků a přátel obce. Je to výborná příležitost po letech navštívit místa svého mládí, prázdninových pobytů nebo místo posledního odpočinku předků. Rodáky jistě potěší páteční promítání starých filmů z Havlíčkovy Borové, sobotní dopolední otevření obecních budov a dalších míst, odpoledne se mohou občerstvit na náměstí.

Den otevřených dveří bude určitě zajímavý i pro ostatní návštěvníky akce. Hasičská zbrojnice, areál akciové společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a sídlo místní akční skupiny Havlíčkův kraj v domě u Lukšů si mohou prohlédnout od devíti do dvanácti hodin.

Budova základní a mateřské školy bude přístupná od devíti do tři čtvrtě na jednu. Rodný domek KHB bude otevřený od devíti do devatenácti hodin. Tam se také uskuteční vernisáž k výstavě o oslavách , ta začíná v 16.30. Výstava připomene všechny významné nebo nějak zajímavé Havlíčkovské oslavy v obci od roku 1862 do současnosti. Dozvíte se řadu ne příliš známých informací. Poučné bude uvědomit si kontrast, jak se slavilo před rokem 1946 a po něm. Expozici necháme otevřenou do konce letošního roku.

Mysleli jsme i na nejmenší návštěvníky. Dětský den proběhne na náměstí v neděli. Ve 13.30 ho zahájí Karel Rališ. Dětem vysvětlí, jak se mají chovat v blízkosti psa včetně obrany. Po skončení mohou děti vzít kartičky a obejít stanoviště s úkoly. Na neděli chystáme i posvícení, mše svatá se bude konat na náměstí v 9.30 hodin. Milovníky šitého oblečení, doplňků, šperků nebo dřevořezby nezklame dvoudenní jarmark. Jeho součástí bude i občerstvení a prodej vzpomínkových předmětů KHB. V sobotu se koná od dvanácti do osmnácti hodin, v neděli od dvanácti do sedmnácti hodin.

Další bohatý program najdete na Facebooku Havlíčkova Borová, kde informace pravidelně aktualizujeme.

Městys Havlíčkova Borová