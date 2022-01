Ze Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod byli do mezinárodního kola vybráni tři žáci do celkem čtyř kategorií: Viktor Stocker (2. kategorie – zábavná hudba do 12 let, 3. kategorie – vážná hudba do 12 let), Anna Zajíčková (8. kategorie – zábavná hudba do 18 let) ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové a Kristina Veletová (6. kategorie – zábavná hudba do 16 let) ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové.