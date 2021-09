Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř vás srdečně zve do podkrovní knihovny na prodejní výstavu obrazů pana Petra Lichtenberga. Výstavu je možné navštívit od 24. září do 5. listopadu 2021 a bude přístupná v otevírací době knihovny.

Prodejní výstava obrazů v knihovně | Foto: Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř

Vstupné dospělí 20 korun, děti a mládež 6 až 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P 10 korun, děti do 6 let zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu!