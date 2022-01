V Polné dováděli na bruslích. Svezl se tam medvěd, myšička nebo ovečky

Druhou lednovou neděli si děti v Polné užily karneval na ledě. Ten pro ně uspořádalo polenské středisko volného času Tempo pod vedením Matěje Koláře. Na kluzišti se tak předvedly například ovečky, čarodějnice, sněhulák, myška, lev, medvídek, smrtky a další krásné masky. Mrkněte se do galerie na fotografie Pavla Oberreitera, stojí to za to.

Děti si užily zábavné odpoledne druhou lednovou neděli na kluzišti v Polné. | Foto: Pavel Oberreiter