„Dozvědět se něco o tom, co bylo pro ně ve vzdálené minulosti a co je pro ně dnes už nepředstavitelné. To bylo hlavním cílem mých žákyň, které se přihlásily do projektu Post Bellum - Příběhy našich sousedů. Pan Miloslav Straka jim coby vynikající vypravěč poodkryl svět, ve kterém se často lidé nemohli svobodně rozhodovat, natož mít svůj vlastní názor nebo cestovat. Jeho vzpomínky, týkající se nejen okupace v roce 1968, doslova hltaly. Tento pohled jim umožnil pochopit, jak je důležité nezapomínat,“ říká k projektu například pedagožka Andrea Kratochvílová, které v projektu vede tým ze žďárské základní školy Komenského 2.

Žáci mají při své práci podporu svých pedagogů, koordinátora i odborných lektorů. A sami potvrzují přínos projektu a zachycení vzpomínek pamětníků. Osobní setkání s lidmi, kteří zažili druhou světovou válku, srpen 1968 nebo sametovou revoluci, je jednou z nejlepších forem, jak vstřebávat potřebné znalosti o minulosti i rozvíjet klíčové kompetence.

„Musím říct, že tvorba krátkého filmu je námaha, ale rozhodně bych se zapojila znovu. Pomohlo mi to rozšířit si znalosti o tehdejší době a o tom, jak byl život těžký. Podle mě by se měla věnovat větší pozornost lidem z té dané doby, protože teď je nejvyšší čas. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla dozvědět o životě Jana Kellera, protože ne každý bude mít takovou možnost,“ vzpomíná na natáčení Aneta Jamborová z jednoho z týmů v Novém Městě na Moravě.

Její slova pak potvrzuje i Kateřina Vince, která se svými spolužáky zachycovala vzpomínky dalšího pamětníka ve Žďáru nad Sázavou.

„Projekt otevírá nám, studentům, brány do minulosti. To, že nám pamětník vyprávěl svůj životní příběh a obeznámil nás - pro něj v podstatě cizí lidi - se svou minulostí, je pro nás čest. Díky tomu jsme se dozvěděli mnohé věci, které bychom se v dějepise určitě neučili. Získali jsme nové vědomosti a poznali hodně zážitků z jeho osobního života, což bylo naším cílem,“ vysvětluje Kateřina.

Příběhy našich sousedů jsou na Žďársku spolufinancovány z Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, a za finanční podpory radnic jednotlivých měst a obcí.

Připomeňme, že závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů se uskuteční v pondělí 4. dubna od 16 hodin ve žďárském divadle.

Jakub Janáček, Havlíčkova Borová