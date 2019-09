Loni, v jedné takové diskuzi u pivka, si pár nadšenců řeklo, že se sejdou se svými pionýry a udělají jízdu po obci. V tom roce 2018 to bylo setkání místních, kteří se sešli a v malém počtu se naší obcí projeli.

Celý rok, ale Slávek Dočekal a jeho kamarádi přemýšleli o větší akci, která už by byla, „když ne mezinárodní“, tak alespoň větším setkáním historických vozidel ze Sobíňova a širšího okolí.

Dalo to samozřejmě větší organizační úsilí, ale stálo to za to. Na obecních stránkách se objevil v půlce srpna leták s pozvánkou na toto setkání a prý bylo i něco na facebooku a i zmínka v rozhlase.

Samozřejmostí bylo zajištění kvalitního a chutného občerstvení i celkového zázemí, vystoupení policie České republiky se psy s ukázkou zadržení pachatele, které ocenili diváci potleskem.

Hlavní událost se ale teprve rodila. Už od jedenácti hodin přijížděla na tréninkovou plochu našeho hřiště krásná stará vozidla. Od nejmenších starých, krásně vyšperkovaných stadionů, pionýrů a dalších motorek, k osobním autům všech značek, o které se jejich majitelé vzorně starají, až k vojenským vozidlům, hasičským autům i traktorům.

No prostě všehochuť, při které zaplesalo srdce každého motoristy. Okolo druhé hodiny přišla hlavní událost dne, na kterou se všichni příchozí moc těšili.

Spanilá jízda krásných motorek, mopedů, aut i jednoho traktoru směrem na Bílek a zpět s průjezdem naší obcí a opětným zaparkováním. Celou kolonu vedl v blikajícím hasičském voze náš pan starosta Miloš Starý a člověka až mrazilo, když viděl to nadšení lidí, kteří se dokáží nadchnout pro krásnou věc.

Po příjezdu se ještě dlouho povídalo, každý si dal podle chuti něco dobrého, a pomalu se všichni rozjížděli do svých domovů.

Za sebe mohu říct, že se vše organizátorům povedlo, počasí bylo výstavní a celé setkání se moc vydařilo. Musím tedy ještě jednou Slávkovi Dočekalovi a jeho kamarádům poděkovat za krásnou akci a někdy příště se těšit na shledanou.

Vratislav Voral