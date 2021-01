Vánoce v dětském domově

Vánoce jsme strávili v dětském domově. Na Štědrý den sloužila teta Soňa a strejda Pepa. Od rána jsme byli na patře a koukali se na filmy a pohádky, pak jsme dělali chlebíčky na večer. Vajíčková i česneková pomazánka byly výborné. Když jsme měli hotovo, šli jsme s tetou a strejdou ven se projít, bylo to úžasné. Po Štědrém dnu jsme hrály hry, to sloužila teta Pája a tety Páji dcera Domča. Hry nás moc bavily, bylo to super. K obědu jsme si uvařili hranolky a řízek a pak jsme se zase koukali na pohádku, ta pohádka se jmenovala Kdyby byly ryby a po pohádce jsme šli na procházku. Procházka byla krátká, protože sněžilo a tak jsme došli jenom k lesu. A pak už jsme až do večeře hráli na domově hry. Po večeři jsme měli každý své volno. Večer jsme jeli na návštěvu k tetám, já k tetě Maršíkové a Terka k tetě Katce. Tam jsme se koukali na S čerty nejsou žerty, jedli cukroví, pili limonádu a pomohly vyvenčit tetě psy. A takhle jsme strávili celé vánoční prázdniny v dětském domově.

Natka, 14 let

Přišel k nám Ježíšek

Přišel k nám do domova Ježíšek, přinesl mi dárky. Všechny dárky se mi moc líbily. Byl to krásný den. S tetou Soňou jsme pekli cukroví večer, bylo to dobrý. Pak jsme měli oběd, už nevím, co jsme měli k obědu. No a pak jsme si až do večera hráli. K večeři jsme měli hostinu – salát a rybu. A k pití kofolu. Potom jsme si odpočinuli a nastal Štědrý večer. Šli jsme na 6. patro a rozbalovali dárky…

Zlatka, 13 let