Ve Vísce budou slavit. Výročí fotbalu, osamostatnění obce a sraz rodáků

Obec Víska a Sokol Víska zve na Vísecké 90tky, šedesát let fotbalu v obci a třicet let znovuosamostatnění obce spojené s mezinárodním srazem rodáků a přátel Vísky od 27. do 30. července.

