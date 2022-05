"Letiště v Kejžlici má výhodnou polohu v centru Česka. Z nejzazšího bodu na východě i západě republiky je to sem shodných 248 kilometrů," upřesnil Miloš Kovář.

Na letišti mají jeden unikát. Je to jediný letuschopný plynový balón v republice. Chystají se s ním letět do Španělska na dovolenou. Potrvá to minimálně dva dny a dvě noci.