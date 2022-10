Vše začalo už ve čtvrtek, kdy jsme se vydali na dalekou cestu do chorvatského Záhřebu. V ranních hodinách jsme dorazili na místo a přesunuli se do haly, kde se celé mistrovství odehrávalo. První den nás čekala účast na slavnostním zahájení. Neuvěřitelná atmosféra, ze které nám běhal mráz po zádech a i slzička ukápla. Už v té chvíli, jsme byli na naše holky neskutečně pyšní. Po nasátí té pravé mistrovské atmosféry jsme si udělali radost a vyrazili do zoo, abychom před následujícími soutěžními dny trochu uvolnili atmosféru. Po ubytování na hotelu jsme se sešli k tréninku, abychom na následující den byly připravené. A pak už honem spát.

Sobotní ráno, den D, po vydatné snídani jsme vyrazili směr hala, kde nás čekala první soutěžní vystoupení. Naše Princezny tento soutěžní den dokonce zahajovaly. Takže rychle vyzkoušet na místě, obléknout, načančat a jde se na to. První vystoupení sobotního soutěžního dne byla naše Čokoláda. Defilé kadet baton, toť oficiální název kategorie. Holky vyrazily, tak jak umí, pěsti jsme si málem umačkali, doma u přímého přenosu nám drželi pěsti všichni ostatní kdo s námi nemohl být v hale. Neuvěřitelná podpora a to nejen od našich rodin. Po necelých třech minutách holky došly do cíle defilé a my jsme mohli být spokojení, protože výkon to byl parádní. Jak napsala naše kamarádka z jiného mažoretkového týmu, to byl masakr. Radost nás všech veliká. Ale nebyl čas na dlouhé radování, protože chvilku po Princeznách se vydaly na startovní čáru naše nejstarší Queens. Defilé senior baton a jejich poslední start se sestavou Afrika. A opět nervozita veliká, ale po ohlášení našeho týmu musí vše stranou a už jen se plně soustředit na výkon. I naše nejstarší skupina nechala na trase vše, co se za celou sezónu naučila, přeci jen bylo to Mistrovství světa. Holky to zvládly a tak už jsme jen mohli sledovat ostatní týmy a jejich choreografie a čekat na vyhlášení. Na Mistrovství světa se představilo 16 zemí, 435 choreografii ve 42 kategoriích a my hrdě mezi nimi.

A pak už to nastalo, první vyhlášení sobotního dne. Ty chvíle napětí jsou nezapomenutelné. Moderátor rád vše natahuje, takže jste napnutí jak struny. Takže hezky do kolečka, chytit za ruce a doufat, že uslyšíte svůj tým co nejdéle. První bylo vyhlášení defilé kadet, tedy našich Princezen. Ještě dnes se tomu nechce věřit, ale naše Princezny se ve své kategorii staly Mistryně světa. Asi vám nemusím ani popisovat ten výbuch radosti, potoky slz a pocitu štěstí. Ten je ještě umocněn, když vám hrajou naši krásnou hymnu a všechny ostatní týmy vytvoří nad hlavou z rukou srdíčka. Tohle je zážitek na celý život. A to nás ještě čekalo jedno vyhlášení. Kategorie defilé senior baton a naše Afrika. Holky a společně my s nimi jsme si moc přáli, aby jejich jméno zaznělo na vyhlášení. A povedlo se, naše Queens se umístily na krásném 6. místě, což u nich vyvolalo výbuch radosti, jako by to bylo místo 1. První den, mise Mistrovství světa, splněna jak nejlépe to šlo.

A když jsme byli v tom Záhřebu, tak jsme se vydali ho trochu prozkoumat. Procházku jsme zakončili večeří a nakonec i oslavou úspěšného dne na hotelu.

Ale to už se blížil poslední den a tedy poslední vystoupení na Mistrovství světa. V neděli jsme si mohli trochu přispat, protože Princezny měly svůj start až odpoledne. Takže v klidu zabalit věci, nasnídat a přesunout na halu. Tam už byl poslední den mistrovství v plném proudu. Po zkoušce na ploše se už holky začaly chystat na své vystoupení. Za velké podpory jejich starších kolegyň byly nachystané a připravené předvést ten nejlepší výkon sezóny. Jejich sestava Lví král, byla pomyslná tečka za naší účastní na našem historicky prvním Mistrovství světa. A tečka to bylo velice povedená. Holky si to na ploše užily na maximum a to je vždy na výkonu znát. Z plochy tak odcházely s hlavou vztyčenou. Pak už jen zhlédnout a inspirovat se dalšími vystoupeními a čekat na poslední vyhlášení Mistrovství světa.

Čekání to bylo nekonečné. Nejprve se ocenili všichni trenéři a pak už se začalo vyhlašovat od ranních vystoupeních. Ty chvíle napětí, střídala radost z úspěchů ostatních týmu ČR. A pak už přišla na řadu naše kategorie. Opět jsme si sedli do kroužku, chytili za ruce, sklonili hlavy a doufali v co nejlepší umístění. Moderátor začal vyhlašovat a když už bylo jasné, že uslyšíme Mistryně světa se stává tým Mláďata Chotěboř, tak výbuch radosti byl neskutečný. Slzy tekly všem, nejen našim mistryním Princeznám, radost měly samozřejmě i jejich kolegyně Queens, maminky a babička na tribuně a doma u onlinu, ten výbuch radosti museli slyšet sousedé v širokém okolí. Skandování ostatních českých týmů „Chotěboř, Chotěboř“ a slyšet po druhé hrát naši hymnu jen a jen pro nás, krása.

Naše první mistrovství světa nám přineslo spoustu krásných zážitků, nových zkušeností, přátelství a třešničkou na dortu je krásné umístění v TOP 6 a dva tituly Mistryň světa. O tomhle jsme jen snili, ale teď už víme, že když se poctivě maká a jde se za svými sny, tak se můžou splnit.

Děkujeme všem za podporu, ať už na hale, z domu od mobilů či počítačů, tak také Městu Chotěboř, Ch-mont, GCE a hlavně PS Mláďata za to, že nás podpořili finančně a hlavně nám fandili a věřili. Díky za všechny vzkazy, zprávy, komentáře. Moc si té podpory vážíme!

Nová sezóna bude výzva, ale my se toho nebojíme a půjdeme do toho opět naplno, protože tyhle zážitky za to opravdu stojí.

Lenka Mečiarová

Mažoretky MLÁĎATA Chotěboř