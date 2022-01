Zablácená auta prorážela ledová jezera. Podívejte se, jak se s tím poprala

Závod ve třídě do 175ccm vyhrál Kněz na ČZ 150, třídu do 250 ccm ovládl Novák na Waltře. Ve třídě do 350 ccm získal nejcennější vavřín Posekaný na ČZ OHC, druhý skončil Štajner a třetí Havel, oba jeli na Waltře. V této třídě až do posledního kola vedl Makovička na Waltře, ale v posledním kole havaroval a závod nedokončil. V nejsilnější třídě nad 350 ccm zvítězil Bartoš na motocyklu Jawa 500 OHS, druhý skončil Štajner s Jawou 500 OHC a třetí byl Bílý na NVB. Dlouho vedl Gustav Havel, ale několik kol před cílem havaroval a závod nedokončil. Bartoš dosáhl na těžké trati průměrné rychlosti 106 kilometrů v hodině. Někteří závodníci jeli závod ve dvou kategoriích, jako například Gustav Havel.

S číslem 5 závodil Oldřich Bartoš, číslo 2 měl Miroslav Čada, s trojkou jel Ladislav Štajner a číslo 1 patřilo Gustavu Havlovi.

Za První republiky se v Jihlavě závody jezdily pod názvem Křišťálová přilba a po válce pokračovaly Cenami Jindřicha Kartůska a Štítem města Jihlavy.

Poděkování patří Petru Dvořákovi ze Státního okresního archivu Jihlava, který nám poskytl k tomuto závodu zajímavé informace a dobové plakáty. Zdrojem informací jsou tehdejší noviny Jiskra z roku 1954 s čísly 33 a 35.

Jana Kodysová