Přijďte se za námi podívat i o víkendu 2. a 3. října, kdy se u nás konají Dny otevřených ateliérů. Na co se můžete těšit? Chystáme ukázku foukání a broušení skla a malířského umění na skle, dále připravujeme malbu a prodej vánočních ozdob.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.